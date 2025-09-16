Tinder-Schwindler in Georgien festgenommen

Rund 8,5 Millionen ergaunert

Das ergaunerte Geld gab er schließlich dafür aus, anderen Frauen vorzuspielen, er sei schwerreich. Er überhäufte neue potenzielle Opfer mit teuren Geschenken und Luxusurlauben. In einer Netflix-Doku erzählten Betroffene von Hayuts Masche, mit der er sich rund 8,5 Millionen Euro erschlichen haben soll – dadurch geriet er in das Visier der Ermittler. 2019 wurde er in Israel zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Aufgrund der Pandemie musste er allerdings nur fünf davon absitzen, ehe er wieder auf freien Fuß kam.