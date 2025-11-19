Dramatischer Brand in Wien: Mercedes in Flammen!

Brandalarm auf der Nordbrücke in Wien, Mittwochnachmittag! Gegen 14.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem spektakulären Fahrzeugbrand bei der Abfahrt zur Nußdorfer Lände gerufen. Ein Mercedes stand plötzlich in Flammen.
Die Einsatzkräfte kämpfen am Nachmittag unter schwerem Atemschutz gegen die lodernden Flammen. Aufnahmen einer aufmerksamen Leserreporterin zeigen eine dichte Rauchsäule über der Brücke, die auch von weitem sichtbar ist.
Brandbekämpfung unter Atemschutz
Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien berichtet, wird der Wagen nach der Brandbekämpfung von den Einsatzkräften abtransportiert. Über die Ursache des Feuers ist bisher noch nichts bekannt.
Der Einsatz ist noch im Gange. Autofahrer sollten die Nordbrücke umfahren – es staut sich.
