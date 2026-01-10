Auf Einladung der „Krone“ zum Hahnenkamm-Rennen

Tagestickets und Zutritt zum Weltcup Haus gewinnen

Unter den Gästen befinden sich Jahr für Jahr auch bekannte Namen aus Sport, Politik und Kultur. Chancen auf einen der begehrten Plätze im urigen Holzhaus haben aber auch alle anderen – dank unseres Gewinnspiels. Denn die „Krone“ verlost auch heuer wieder Fanpakete: Pro Renntag gibt es 10x2 normale Tagestickets für das Rennen inklusive Zutritte zum „Krone“ Weltcup Haus zu ergattern. Die glücklichen Gewinner und ihre Begleitpersonen können sich am Vormittag zunächst mit einem reichhaltigen Frühstück in der Hütte stärken.