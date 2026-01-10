Auf Einladung der „Krone“ zum Hahnenkamm-Rennen

In zwei Wochen gehen die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel über die Bühne. Alle, die sich ein besonderes Erlebnis wünschen, haben jetzt die Chance, ein tolles Fanpaket zu gewinnen.
Auch Nicht-Ski-Fans sollten das Spektakel, das die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel auslösen, einmal gesehen haben. Was sich in der Stadt am Rennwochenende abspielt, darf zweifelsohne als Ausnahmezustand bezeichnet werden. Sportfans aus aller Herren Länder, fantasievoll kostümierte Partytiger und natürlich die schillerndsten Figuren aus der nationalen und internationalen High Society kommen an der berüchtigten Streif, aber auch im Herzen der Stadt, zusammen.
Dahingehend den perfekten Standort hat das „Krone“ Weltcup Haus. Zwischen Zielgelände und Partymeile stellt es in Kitzbühel mittlerweile eine fixe Institution dar, der viele Besucher der Rennen gerne einen Besuch abstatten.
Tagestickets und Zutritt zum Weltcup Haus gewinnen
Unter den Gästen befinden sich Jahr für Jahr auch bekannte Namen aus Sport, Politik und Kultur. Chancen auf einen der begehrten Plätze im urigen Holzhaus haben aber auch alle anderen – dank unseres Gewinnspiels. Denn die „Krone“ verlost auch heuer wieder Fanpakete: Pro Renntag gibt es 10x2 normale Tagestickets für das Rennen inklusive Zutritte zum „Krone“ Weltcup Haus zu ergattern. Die glücklichen Gewinner und ihre Begleitpersonen können sich am Vormittag zunächst mit einem reichhaltigen Frühstück in der Hütte stärken.
Gemütliche Atmosphäre inmitten des Spektakels
Und auch, bevor es nach den Rennen ins Nachtleben geht, ist das Weltcup Haus einen Besuch wert – sei es, um sich aufzuwärmen, ein Foto mit einem ÖSV-Star zu ergattern oder eine Aufzeichnung von „Krone TV“ mitzuverfolgen, das ebenso aus der Gamsstadt berichtet wie unsere anderen Kanäle.
Mitmachen und gewinnen
Zu gewinnen gibt es die 10x2 Tickets jeweils für Freitag, 23. Jänner (Super G), Samstag, 24. Jänner (Abfahrt), und Sonntag, 25. Jänner (Slalom). Zusätzlich erhalten alle Gewinner auch noch Zugang zum „Krone Weltcup Haus“. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und versuchen Sie Ihr Glück! Teilnahmeschluss ist der 16. Jänner, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des Sport-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
