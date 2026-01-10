Vorteilswelt
Damen-Eishockey

Zweites Saisontor für Anna Meixner in PWHL!

Eishockey
10.01.2026 18:28
Anna Meixner
Anna Meixner(Bild: zVg)

Anna Meixner hat ihre Punkte-Flaute in der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga PWHL beendet!

Österreichs Nationalteam-Kapitänin erzielte beim 4:2-Sieg von Ottawa Charge gegen die Vancouver Goldeneyes am Freitag ihren zweiten Saisontreffer. Es war ihr elfter Saisoneinsatz. 

Auch ihr erstes Tor hatte Meixner – in Runde zwei – gegen den kanadischen Rivalen erzielt. Ottawa rangiert in der Tabelle unter acht Teams an der fünften Stelle.

Porträt von krone Sport
krone Sport
