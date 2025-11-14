Totschnig reist mit leeren Taschen zum UNO-Gipfel

„Österreichs finanzieller Spielraum extrem eng“

„Wir haben wenig fiskalischen Spielraum. Daher müssen wir effizienter und zielgerichteter mit unseren Mitteln umgehen, ohne unsere Klimaschutzverpflichtungen, wo wir ja im großen EU-Boot sitzen, zu vernachlässigen“, so Totschnig bedauernd zur „Krone“. Übersetzt heißt das: keine neuen Millionen für den Regenwald oder internationale Klimafonds. Während andere Staaten über zusätzliche Milliarden für die Anpassung an den Klimawandel reden und Frankreich etwa 500 Millionen Euro in den Topf werfen möchte, muss Wien – wie auch das Vereinigte Königreich – bremsen.