Krankenhaus-Feier in Amstetten eskaliert völlig

(Fast) keine Reaktion

Wie die „Krone“ erfuhr, habe es für den Angreifer bereits berufliche Konsequenzen gegeben. In einer ersten Reaktion soll er ins Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs versetzt worden sein. Das wollte man so bei der zuständigen Landesgesundheitsagentur (LGA) nicht im Detail bestätigen. Im Gegenteil: Man könne aufgrund des laufenden Verfahrens keine Stellungnahme abgeben. „Entsprechende Schritte unsererseits wurden bereits eingeleitet“, bestätigt jedoch eine Sprecherin der LGA. Wie diese aussehen, wollte man aber vorerst nicht verraten.