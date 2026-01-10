ÖSV-Schock! Weltcup-Erste verzichtete auf Start

Aufs kleine Finale um Platz drei verzichtete die 33-Jährige dann trotzdem – in Hinblick auf Olympia, wie sie erzählt: „Es hat sich nicht gut angefühlt – und in dieser Saisonphase mit den Spielen vor der Tür wollte ich nichts riskieren.“ Dei Drasendorferin hatte ja bislang in ihrer Karriere nie ein Glück mit dem Großereignis. Ein gebrochener Fuß hinderte sie daran, 2018 in Südkorea an den Start zu gehen. Vier Jahre später bekam sie in China im Hotel Corona, musste in Quarantäne.