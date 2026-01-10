ÖSV-Schock! Weltcup-Erste verzichtete auf Start

Das tat weh! Sabine Payer bekam beim Weltcup-Bewerb in Scuol (Sz) im Semifinale einen Schlag aufs Sprunggelenk, brach das Rennen dann ab. Jetzt hofft die Drasendorferin, dass sie am Dienstag beim Heim-Event in Bad Gastein starten kann.
Eine echte Schrecksekunde! Kärntens Snowboard-Ass Sabine Payer schied beim Parallel-Riesentorlauf am Samstag beim Weltcup in Scuol (Sz) im Semifinale gegen Elisa Caffont (It) aus. Dabei bekam sie einen Schlag aufs Sprunggelenk, konnte noch selbst die Piste hinunterrutschen.
Es hat sich nicht gut angefühlt – und in dieser Saisonphase mit den Spielen vor der Tür wollte ich nichts riskieren.
Sabine PAYER, Führende im Parallel-Snowboard-Weltcup
Aufs kleine Finale um Platz drei verzichtete die 33-Jährige dann trotzdem – in Hinblick auf Olympia, wie sie erzählt: „Es hat sich nicht gut angefühlt – und in dieser Saisonphase mit den Spielen vor der Tür wollte ich nichts riskieren.“ Dei Drasendorferin hatte ja bislang in ihrer Karriere nie ein Glück mit dem Großereignis. Ein gebrochener Fuß hinderte sie daran, 2018 in Südkorea an den Start zu gehen. Vier Jahre später bekam sie in China im Hotel Corona, musste in Quarantäne.
„Bine“ bleibt im Gesamtweltcup voran
Den Sieg in Scuol holte am Ende Ramona Hofmeister (D) bei ihrem Comeback vor Caffont und Melanie Hochreiter (D). Payer bleibt als Vierte im Gesamtweltcup noch fünf Pünktchen vor Caffont Erste, wird – so sie denn startet – in Bad Gastein am Dienstag auch wieder im Orangen Trikot antreten.
„Es wird schon passen. Ich hoffe, dass ich mich nur leicht angehaut habe und in Gastein wieder dabei sein kann.“ Allein in der laufenden Saison hat Payer bislang zwei Weltcup-Rennen gewonnen, dazu einen weiteren dritten Platz erreicht.
Ehemann Alex Payer verpasste als 23. der Quali gar die Entscheidung der besten 16. Der Meiseldinger Fabian Obmann schied im Achtelfinale gegen Mirko Felicetti (It) aus.
