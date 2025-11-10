Karl Mahrer zieht sich aus Wiener Landtag zurück

Karl Mahrer hat mit dem heutigen Montag sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurückgelegt. „Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, nach acht Jahren bewusst einen neuen Abschnitt zu beginnen, der bereits Form annimmt und meine volle Aufmerksamkeit verdient“, sagte der ÖVP-Politiker.
Die Volkspartei sei seine politische Heimat, „und dieser Kraft der politischen Mitte bin und bleibe ich immer verbunden“. „Die Politik verlangt vollen Einsatz, und sie gibt viel zurück – manchmal mehr, als man in dem Moment begreift (...). Ich gehe mit Dankbarkeit und beginne meinen nächsten Lebensabschnitt mit Freude und der Erwartung vieler neuer, spannender Momente (...)“, sagte Mahrer.
Am 9. November hat sich sein Eintritt in die Politik zum achten Mal gejährt. Von 2017 bis 2021 war er Nationalratsabgeordneter, im Dezember 2021 wurde er nach dem Rücktritt von Gernot Blümel geschäftsführender Landesparteiobmann der ÖVP Wien sowie nicht amtsführender Stadtrat. Im Mai 2022 wurde er dann zum Landesparteiobmann der ÖVP Wien gewählt, seit dem 10. Juni 2025 war der 70-Jährige Wiener Landtagsabgeordneter und Gemeinderat.
Seit mehr als drei Jahren ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Anstiftung zur Untreue. Mahrer selbst hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Als Parteichef ist er bereits im Frühling abgetreten, die ÖVP war bei der Landtagswahl unter die Zehn-Prozent-Marke gerutscht. 2020 hatte die Partei noch 20,4 Prozent der Stimmen erreicht.
„Verantwortung in herausfordernden Zeiten“
Vor dem Einstieg in die Politik war Karl Mahrer unter anderem Vizepräsident der Landespolizeidirektion Wien und Landespolizeikommandant.
„Karl Mahrer hat mit großem Engagement die Wiener Volkspartei geführt – dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Er hat in herausfordernden Zeiten Verantwortung übernommen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz“, sagten Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß. Figl, der bisher Bezirksvorsteher der Innenstadt war, wurde auch Mahrers Nachfolger als Landesparteiobmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.