150 Millionen: Ein Klimt-Gemälde auf Rekordkurs

Dabei hatte Klimt mit dem Auftrag seit 1914 alle Mühe. Wie Elisabeth, Tochter des Industriellenpaares August und Szerena Lederer, Klimts wichtigsten Mäzenen, sich erinnert: „Onkel Klimt schimpfte und fluchte, warf wiederholt den Bleistift weg und fand, dass man überhaupt niemals Leute malen soll, die einem zu nahe stehen. Dann kam Mama und es entbrannte ein Streit über Stellung, Toilette etc.“