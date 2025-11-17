21-Jähriger schlägt Ex-Freundin krankenhausreif

Frau mit schweren Gesichtsverletzungen

So wie am Sonntagabend, als der Mann abermals vor ihrer Haustür in Wien-Meidling aufschlug – es kam zu einem lautstarken Streit. Plötzlich attackierte er die 21-Jährige und versetzte ihr mehrere Schläge ins Gesicht. Als die Beamten um 0:45 Uhr an der Wohnadresse der jungen Frau eintrafen, wurde sie bereits von der Berufsrettung Wien versorgt. Mit schweren Verletzungen wurde die 23-Jährige ins Spital gebracht.