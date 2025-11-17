21-Jähriger schlägt Ex-Freundin krankenhausreif

Immer und immer wieder erschien der Ex-Freund einer 23-jährigen Frau an ihrer Wohnadresse – trotz einer einstweiligen Verfügung. In der Nacht auf Montag schlug er abermals an ihrer Tür auf, es kam zum Streit. Der 21-Jährige schlug sie dieses Mal krankenhausreif.
Was manche Frauen über sich ergehen lassen müssen, ist unvorstellbar. Die 23-jährige Frau trennte sich von ihrem Freund, sie ließ in der Vergangenheit aus Angst vor ihm sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken. Doch der junge Mann war unbelehrbar: Er wollte die Trennung nicht akzeptieren – immer wieder erschien er an der Wohnadresse der Frau.
Frau mit schweren Gesichtsverletzungen
So wie am Sonntagabend, als der Mann abermals vor ihrer Haustür in Wien-Meidling aufschlug – es kam zu einem lautstarken Streit. Plötzlich attackierte er die 21-Jährige und versetzte ihr mehrere Schläge ins Gesicht. Als die Beamten um 0:45 Uhr an der Wohnadresse der jungen Frau eintrafen, wurde sie bereits von der Berufsrettung Wien versorgt. Mit schweren Verletzungen wurde die 23-Jährige ins Spital gebracht.
Mann in Polizeigewahrsam
Der Mann konnte schließlich durch die Beamten in seiner nahegelegenen Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich in polizeilicher Anhaltung.
