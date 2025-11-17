Job-Beben: 150 Kündigungen bei Wollsdorf Leder

Aus der steirischen Wirtschaft kommt die nächste Hiobsbotschaft: Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass 340 Mitarbeiter bei der Voestalpine gehen müssen, baut nun auch der Lederhersteller Wollsdorf Leder Personal im großen Stil ab.
Wie der ORF Steiermark berichtet, müssen 150 Mitarbeiter des bekannten Unternehmens aus Wollsdorf bei Gleisdorf gehen: 130 Personen sind direkt in der Lederproduktion beschäftigt, 20 kommen aus dem administrativen Bereich der Firma. Laut AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe wird ein Teil der Produktion – das Werk hat sich etwa auf Autositze spezialisiert – nach Mexiko verlagert, wo wesentlich günstiger produziert werden kann. Vom Jobkahlschlag hauptbetroffen sind viele Tagespendler, die aus Slowenien oder Ungarn in den Bezirk Weiz gereist sind.
Für unser Bundesland bedeutet die Kündigungswelle in der Oststeiermark einen weiteren herben Schlag: Erst vergangene Woche hatte die Voestalpine angekündigt, im Mürztal 340 Mitarbeiter abzubauen.
