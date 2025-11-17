Job-Beben: 150 Kündigungen bei Wollsdorf Leder

Wie der ORF Steiermark berichtet, müssen 150 Mitarbeiter des bekannten Unternehmens aus Wollsdorf bei Gleisdorf gehen: 130 Personen sind direkt in der Lederproduktion beschäftigt, 20 kommen aus dem administrativen Bereich der Firma. Laut AMS-Steiermark-Geschäftsführer Karl-Heinz Snobe wird ein Teil der Produktion – das Werk hat sich etwa auf Autositze spezialisiert – nach Mexiko verlagert, wo wesentlich günstiger produziert werden kann. Vom Jobkahlschlag hauptbetroffen sind viele Tagespendler, die aus Slowenien oder Ungarn in den Bezirk Weiz gereist sind.