„Das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere!“

Ganze Familie im Stadion

Für ihn wird es erneut ein emotionaler Abend in Wien. Beim 10:0-Torfestival gegen San Marino im Oktober hatte Arnautovic den ÖFB-Torrekord von Toni Polster gebrochen. „Das war ein schöner Moment für mich. Aber morgen, ist es noch einmal ein Level darüber. Meine ganze Familie wird hier sein und ich kann es kaum erwarten, das Spiel zu spielen“, so der 36-Jährige.