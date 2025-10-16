Tom Cruise und Ana de Armas haben sich getrennt

Ihre Liebe hielt nicht einmal ein Jahr: Tom Cruise und Ana de Armas sollen sich schon wieder getrennt haben, wie die „Sun“ berichtete.
Er legte ihr die Welt zu Füßen, doch jetzt ist Tom Cruise wieder Single. Wie ein Insider der britischen Zeitung verriet, soll die Romanze mit Schauspiel-Kollegin Ana de Armas nach nicht einmal einem Jahr wieder vorbei sein.
„Funke ist erloschen“
„Der Funke zwischen ihnen war erloschen, aber sie lieben immer noch die Gesellschaft des anderen und sind damit sehr erwachsen umgegangen“, plauderte die anonyme Quelle über den Grund für das Liebes-Aus aus.
Wie es heißt, wollen der 63-Jährige und seine um 26 Jahre jüngere Kollegin Freunde bleiben. „Tom und Ana hatten eine gute Zeit miteinander, aber ihre Zeit als Paar ist ausgelaufen. Sie werden gute Freunde bleiben, aber daten nicht mehr.“
Trennung ohne Drama
Wie der Insider weiter erklärte, hätten Cruise und de Armas nach fast einem Jahr Beziehung festgestellt, dass sie „nicht bis zum Ende durchhalten“ würden, weshalb sie beschlossen hätten, „als Kumpel besser dran“ zu sein.
Erste Liebes-Gerüchte rund um den Hollywoodstar und dem schönen Bond-Girl kamen im Februar auf. Damals wurden die Schauspieler beim gemeinsamen Dinner in London erwischt.
Die Romanze nahm danach schnell an Fahrt auf – unter anderem besuchte de Armas Cruise mehrfach in London, der dort gerade für einen Film vor der Kamera stand. Im Sommer schipperten die beiden dann auf einer Jacht durchs Mittelmeer.
Letzter Liebes-Auftritt im September
Zuletzt wurden Cruise und de Armas im September beim Oasis-Konzert im Londoner Wembley Stadium gemeinsam gesichtet. Ein Instagram-Video zeigte die zwei beim Tanzen und Händchen halten.
Cruise war bereits dreimal verheiratet: von 1987 bis 1990 mit Mimi Rogers, von 1990 bis 2001 mit Nicole Kidman und von 2006 bis 2012 mit Katie Holmes. Auch die Kubanerin trat bereits vor den Altar, die Ehe mit Model Marc Clotet hielt aber nur zwei Jahre. Vor Cruise war de Armas unter anderem mit Ben Affleck liiert.
