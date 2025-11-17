Sinner und Alcaraz – die Dominanz der „Big Two“!

Spanischer Spielwitz gegen italienische KI

Der Reiz des Duells wird durch die deutlichen Unterschiede im Spiel und Charakter verstärkt. Hier der extrovertierte Lebemann Alcaraz, der mit viel Spielwitz die Fan-Herzen erobert und auch von den Tifosi in Turin gefeiert wurde. Dort der kühle Perfektionist Sinner, der für Ex-Spielerin Andrea Petkovic vor allem in der Halle „zu einer Art künstlichen Intelligenz“ wird. Das Problem der „Verfolger“: Die sportliche Rivalität untereinander motiviert Sinner und Alcaraz zusätzlich, lässt sie im Training härter arbeiten und macht sie letztlich immer besser. Gegen Alcaraz müsse man „über sich hinauswachsen“, erklärte Sinner, und natürlich sei die Match-Bilanz mit seinem großen Widersacher „bedeutsam“. Durch das 7:6(4),7:5 und den zweiten Triumph in Serie bei den ATP-Finals konnte er in der offiziellen Bilanz auf 6:10 verkürzen.