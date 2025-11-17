Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unschlagbares Duo?

Sinner und Alcaraz – die Dominanz der „Big Two“!

Tennis
17.11.2025 13:41
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz(Bild: Krone KREATIV/Afp or licensors)

Carlos Alcaraz lächelte verschmitzt zu Jannik Sinner herüber und schickte seinen Kumpel mit einer nett verpackten Revanche-Warnung in den Urlaub. „Ich hoffe, du bist bereit für das nächste Jahr - denn ich werde bereit sein“, sagte Spaniens Tennis-Star bei der Sieger-Zeremonie nach dem von ihm verlorenen Endspiel der ATP-Finals gegen seinen italienischen Dauerrivalen. Dieses Duell wird auch 2026 das Männer-Tennis prägen, Sinner und Alcaraz dominieren die Konkurrenz.

0 Kommentare

Die vergangenen acht Grand-Slam-Titel gehen allesamt auf das Konto von Sinner und Alcaraz, die in Turin wie erwartet auch das Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres unter sich ausmachten. Die deutliche Überlegenheit von „Sincaraz“ ist Chance und Risiko zugleich für das Tennis. Für die fast schon bemitleidenswerte Konkurrenz um Alexander Zverev ist sie ohne Zweifel erdrückend, denn mit gerade mal 24 und 22 Jahren haben Sinner und Alcaraz ihre beste Zeit vermutlich erst noch vor sich.

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz(Bild: GEPA)

„Big Two“ statt „Big Three“
Was vor nicht allzu langer Zeit die „Big Three“ mit Roger Federer, Rafael Nadal und dem noch aktiven Novak Djokovic waren, seien heute die „Big Two“, wie US-Profi Taylor Fritz in Turin leicht resignierend feststellte. Sinner und Alcaraz seien „Lichtjahre“ entfernt vom Rest, hatte Zverev schon vor Wochen geäußert. In der am Montag von der ATP aktualisierten Weltrangliste liegt Zverev als Dritter sagenhafte 6340 Punkte hinter dem Duo zurück. „Zwei Jahre pure Dominanz“ attestierte Tennis-Ikone Boris Becker den beiden Superstars. Manche Experten befürchten bei einer ewig gleichen Final-Paarung Langeweile. Becker sieht das anders. „Wir erleben einen wirklichen Tennis-Boom“, sagte er bei Sky, „und das aufgrund von Alcaraz und Sinner“.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner
Sieg gegen Alcaraz
Jannik Sinner verteidigt Titel bei den ATP Finals
16.11.2025

Spanischer Spielwitz gegen italienische KI
Der Reiz des Duells wird durch die deutlichen Unterschiede im Spiel und Charakter verstärkt. Hier der extrovertierte Lebemann Alcaraz, der mit viel Spielwitz die Fan-Herzen erobert und auch von den Tifosi in Turin gefeiert wurde. Dort der kühle Perfektionist Sinner, der für Ex-Spielerin Andrea Petkovic vor allem in der Halle „zu einer Art künstlichen Intelligenz“ wird. Das Problem der „Verfolger“: Die sportliche Rivalität untereinander motiviert Sinner und Alcaraz zusätzlich, lässt sie im Training härter arbeiten und macht sie letztlich immer besser. Gegen Alcaraz müsse man „über sich hinauswachsen“, erklärte Sinner, und natürlich sei die Match-Bilanz mit seinem großen Widersacher „bedeutsam“. Durch das 7:6(4),7:5 und den zweiten Triumph in Serie bei den ATP-Finals konnte er in der offiziellen Bilanz auf 6:10 verkürzen.

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz
Jannik Sinner und Carlos Alcaraz(Bild: Krone KREATIV/Afp or licensors)

Was ebenfalls beeindruckt: Trotz des riesigen Ehrgeizes auf beiden Seiten hat sich zwischen den Spielern eine Freundschaft entwickelt, die nicht aufgesetzt erscheint. „Wir sind auch abseits des Platzes gute Freunde“, sagte Sinner. Auch unter den Teams herrsche „eine gute Harmonie“. Müsste er einen anderen Spieler als ATP-Champion wählen, „würde ich mich immer für dich entscheiden“, sagte Sinner an Alcaraz gerichtet: „Du bist definitiv ein Spieler, zu dem ich aufsehe. Du bist eine große Motivation.“ Dann wünschte der Italiener dem Spanier noch „viel Glück“ für die Endrunde im Davis Cup in dieser Woche in Bologna.

Dort will Alcaraz trotz seiner leichten Oberschenkelprobleme im Finale gegen Sinner Spanien zum Sieg führen. Ein erneutes Duell mit Sinner wird es dort nicht geben, der ATP-Champion verzichtet aus Belastungsgründen auf einen Start mit Titelverteidiger Italien. Er weiß: Auch im nächsten Jahr wird ihm Alcaraz alles abverlangen. Angekündigt hat er es ja schon ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
180.735 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
178.302 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
150.736 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
824 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf