NASA holt ihre ISS-Crew kommende Woche zurück

Außeneinsatz an der ISS kurzfristig abgesagt

Die NASA hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sie erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zur Erde zurückholen wolle. Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die NASA nicht äußern. Es habe aber nichts mit der Arbeit der Crew an Bord der ISS zu tun und es handle sich auch nicht um einen Notfall, sagte der Chef-Mediziner der NASA, James Polk. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand.