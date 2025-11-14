Minimale Kompromisse – und Unmut über Ministerin

Im Gesundheitsbereich sollen etwa Modelle erarbeitet werden, um die Bürokratie im Kassenarztwesen zu reduzieren und Wahlärzte ins öffentliche Gesundheitssystem zu bringen. Ab dem Jahr 2027 soll es erstmals auch ein bundesweit einheitliches System geben, das die Patienten an den richtigen Ort bringt, womit dann auch die Wartezeiten auf Arzt-Termine verkürzt würden. Zudem soll Künstliche Intelligenz im Verwaltungsbereich forciert werden. Im Bildungsbereich wünscht man sich „echte Schulautonomie“ und eine Stärkung der Elementarpädagogik.