„Krone“ weiß, wann Wiens Weihnachtsmärkte starten

„Eine besondere Zeit für Begegnung und Genuss“

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) lobt das Engagement der Standbetreiber: „Sie machen die Adventzeit in Wien zu einer besonderen Zeit, in der Begegnung, Genuss und die weihnachtliche Vorfreude im Mittelpunkt stehen.“ Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: „Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten. Es freut mich besonders, dass das Marktamt dazu einen großen Beitrag leistet.“