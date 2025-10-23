Vorteilswelt
„Krone“ weiß, wann Wiens Weihnachtsmärkte starten

Wien
23.10.2025 10:20
Zahlreiche Christkindl- und Weihnachtsmärkte öffnen in Wien bald ihre Tore.
Zahlreiche Christkindl- und Weihnachtsmärkte öffnen in Wien bald ihre Tore.(Bild: Tomschi Peter)

Vom Rathausplatz bis nach Meidling – ab Anfang November verwandelt sich Wien wieder in eine funkelnde Winterstadt. Insgesamt 911 Stände laden heuer zum Flanieren, Gustieren und Staunen ein.

Die Wiener Adventzeit beginnt früh: Schon am 6. November öffnet der erste Christkindlmarkt seine Tore, ab dem 21. November leuchtet dann die ganze Stadt. Mit insgesamt 14 offiziell bewilligten Weihnachtsmärkten und 911 Ständen, davon 180 mit Gastronomie, bietet Wien auch 2025 ein Adventprogramm, das europaweit seinesgleichen sucht.

„Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten“, sagt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Dass die Atmosphäre jedes Jahr stimmt, dafür sorgen die Mitarbeiter des Marktamts – von der Kontrolle der Standbauten bis zur Qualitätssicherung der angebotenen Waren.

„Eine besondere Zeit für Begegnung und Genuss“
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) lobt das Engagement der Standbetreiber: „Sie machen die Adventzeit in Wien zu einer besonderen Zeit, in der Begegnung, Genuss und die weihnachtliche Vorfreude im Mittelpunkt stehen.“ Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: „Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten. Es freut mich besonders, dass das Marktamt dazu einen großen Beitrag leistet.“

Christkindl- und Weihnachtsmärkte

Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1
Marktstände 96, davon 21 Gastronomie
Öffnungszeiten: 14.11.2025 - 26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, 24.12.2025: 10–18.30 Uhr
www.christkindlmarkt.at

38. Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung
57 Marktstände, davon 15 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, täglich 10–21 Uhr
www.altwiener-markt.at

Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1
76 Marktstände, davon 20 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo-Do: 11–21 Uhr, Fr, Sa, So, Feiertag: 10–21 Uhr
www.weihnachtsmarkt-hof.at

Weihnachtsdorf am Stephansplatz, Wien 1
43 Marktstände, davon 10 Gastro
Öffnungszeiten: 8.11.2025 – 26.12.2025, täglich 11–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25.+26.12.: 11–19 Uhr
www.weihnachtsdorf.at

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, Wien 3, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27
42 Marktstände, davon 9 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, Mo-Fr: 11–21 Uhr, Sa, So.: 10–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25.+26.12.: 11–19 Uhr
www.weihnachtsdorf.at

X-mas Markt, Wien 3, Karl-Farkas-Gasse 19 (Marx-Halle, Studio1)
186 Marktstände, davon 15 Gastro
Öffnungszeiten: 6.12.2025: 11–19 Uhr, 7.12.2025: 11–18 Uhr
www.edelstoff.or.at

Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark
83 Marktstände, davon 12 Gastro
Öffnungszeiten: 21.11.2025 – 23.12.2025, täglich 11–21 Uhr
www.divinaart.at

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel
122 Marktstände, davon 22 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo-Fr: 14–21:30 Uhr, Sa, So, Ft.: 11–21:30 Uhr
www.spittelberg.at

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH
44 Marktstände, davon 12 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo-Mi: 14–22 Uhr, Do, Fr.: 14–23 Uhr, Sa: 11–23 Uhr, So: 11–21 Uhr
www.weihnachtsdorf.at

Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten
19 Marktstände, davon 2 Gastro
Öffnungszeiten: 07.11.2025 – 24.12.2025, 9–20 Uhr, 24.12.: 9–17 Uhr
www.vzfm.at

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, Wien 12
10 Marktstände, davon 1 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, 24.12.: 10–17 Uhr
www.viennawinterwonderland.at

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13
99 Marktstände, davon 32 Gastro
Öffnungszeiten: 6.11.2025 – 24.12.2025, 10–21 Uhr, 24.12.: 10–16 Uhr
www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Weihnachtsmarkt im Park, Wien 18, Türkenschanzpark
21 Marktstände, davon 7 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo-Fr: 15–22 Uhr, Sa, So, Ft.: 12–22 Uhr
www.weihnachtimpark.at

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Wien 21
13 Marktstände, davon 2 Gastro
Öffnungszeiten: 6.11.2025 – 24.12.2025, 8–22 Uhr, Handel 8–20 Uhr, 24.12.2025 8–14 Uhr

Für jeden etwas dabei
Tatsächlich ist die Vielfalt beeindruckend: Vom traditionsreichen Christkindlmarkt am Rathausplatz über das Weihnachtsdorf im Alten AKH bis hin zum Kunstadventmarkt vor der Karlskirche – jeder Ort hat seinen eigenen Charakter. Glühwein, Punsch und Lebkuchenduft begleiten die Besucher durch die winterliche Stadt, während Kunsthandwerk, Schmuck und Dekorationen die Suche nach Geschenken erleichtern.

Von Meidling bis zum Riesenradplatz
Auch weniger bekannte Märkte laden zum Verweilen ein: In Meidling, Favoriten oder am Franz-Jonas-Platz wird es gemütlicher, familiärer – ideal für einen spontanen Abend mit Freunden. Wer es spektakulär mag, findet am Riesenradplatz oder beim Almadvent in der Messe Wien Lichtershows und Musikprogramm.

Weiters geplant
Marktähnliche Veranstaltungen im Advent

Wintermarkt am Riesenradplatz, Wien 2, Riesenradplatz
geöffnet ab 21.11.2025
www.wintermarkt.at

Almadvent, Wien 2, Messeplatz
geöffnet ab 20.11.2025
www.almadvent.at

Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise, Wien 3, Fruethstraße 2
geöffnet ab 28.11.2025
www.wienerlinien.at/adventmarkt-remise

Winterzauber im Böhmischen Prater, Wien 10, Böhmischer Prater
geöffnet ab 28.11.2025
www.boehmischer-prater.com/winterzauber

Weihnachten am Wiener Hauptbahnhof, Wien 10, Am Hauptbahnhof 1, Vorplatz Nord
geöffnet ab 13.11.2025
www.volxfest.at

Simmeringer Christkindlmarkt, Wien 11, Enkplatz vor der Kirche
Geöffnet ab 13.11.2025
www.erzdioezese-wien.at/pages/pfarrseelsorge/26382833

Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten, Wien 22, Quadenstraße 15
geöffnet ab 13.11.2025
www.wien.gv.at/freizeit/weihnachtsausstellung-adventmarkt-blumengaerten-hirschstetten

Abgerundet wird die Adventzeit durch historische Rückblicke: Schon 1722 fand auf der Freyung der erste Wiener Weihnachtsmarkt statt. Heute sorgt modern organisierte Tradition dafür, dass Wien in der stillen Zeit heller strahlt denn je.

Folgen Sie uns auf