„Massiver“ Angriff in der Nacht: Vier Tote in Kiew

Unter den Verletzten sind laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auch eine schwangere Frau und zwei Kinder. Klitschko bezeichnete den nächtlichen Angriff als „massiv“. Teile des Heizungsnetzes seien beschädigt worden. In einigen Gebäuden funktioniere deshalb die Heizung nicht. Auch bei der Strom- und Wasserversorgung könne es Probleme geben. Der Stadtverwaltung zufolge kam es zu Verspätungen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.