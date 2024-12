USA: Putin verheizt Nordkoreas Soldaten in Ukraine

Ukraine meldet: 3000 tote Nordkoreaner in Kursk

Laut ukrainischen Angaben hätten bisher mindestens 3000 Nordkoreaner bei Kämpfen in der russischen Region Kursk ihr Leben verloren oder seien verwundet worden. Diese Region war im August Schauplatz einer ukrainischen Offensive, doch inzwischen hätten russische Truppen dort in großer Zahl zurückgeschlagen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit.