Verband zieht Rodler von Tests im Eiskanal zurück

„Desaster für den Sport und die Region“

Nach Rücksprache mit den ÖRV-Trainern vor Ort entschied Rodel-Präsident Markus Prock, das Team von der Homologierung zurückzuziehen: „Es ist ein Desaster für den Sport und die Region. Es wurde viel Geld in die Hand genommen, um die Bahn zu sanieren, jetzt ist sie für uns nicht befahrbar.“