Lillehammer als Plan B für Tiroler Eiskanal

Auch am Mittwoch wurde am Igler Eiskanal wieder unter Hochdruck gearbeitet, um mit zwei sogenannten Zwangsabweisern (Holzbanden) den neuralgischen Streckenabschnitt zu entschärfen. Bei den ersten Testfahrten der österreichischen Rodel-Asse hatte sich der Abschnitt von Kurve 13 bis zur Ausfahrt 14 als zu gefährlich erwiesen. „Es war besser, aber immer noch nicht so, dass es funktioniert und kontrollierbar ist“, stellte Olympiasieger David Gleirscher klar.