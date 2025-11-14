„Wir wollen kein Museum der lauten Effekte sein“

Im Mittelpunkt von Fatima Hellbergs Interesse steht die Beziehung von Menschen zu Kunst – das, was Werke beim Betrachten auslösen. „Ein Museum lebt durch das, was es aufnimmt, und durch das, was es zurückgibt“, ist die 1986 geborene Kunsthistorikerin überzeugt. Das mumok, dessen Direktorin sie seit vier Wochen ist, will sie daher zu einem Resonanzraum machen, will „nicht nur über Kunst sprechen, sondern mit ihr“. Entstehen soll dabei ein Ort, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Dialog treten: „Nur wenn wir wissen, woher wir kommen, wird klarer, wohin wir gehen.“