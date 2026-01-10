Barbara Faulend-Klauser: Grand Dame wird 100 Jahre

Barbara Faulend-Klauser, die Grande Dame der steirischen Musiklandschaft, feiert heute ihren 100. Geburtstag. Auf ihr Konto gehen etwa das weit über die Steiermark bekannte Jugendmusikfest und der Klavierfrühling in Deutschlandsberg.
Fast ihr ganzes Leben hat Barbara Faulend-Klauser der Musik gewidmet. Als Musikerin, Lehrerin und Organisatorin beachtlicher Musikfestivals hat sie deutliche Zeichen gesetzt, ist immer noch eine treibende Kraft im Klavierfrühling. Dass die Grande Dame des Deutschlandsberger Musikgeschehens heute ihren 100. Geburtstag feiert, mag man kaum glauben.
Schon als Pianistin – studiert hat sie an der Musikakademie Wien – feierte sie Erfolge. Quasi nebenbei erarbeitete sie sich die Lehrbefähigung für Blockflöte und unterrichtete an Schulen in Graz und Deutschlandsberg. Dazu übernahm die rührige Musikerin die Leitung des 1972 gegründeten Kulturkreises Deutschlandsberg und machte dessen Konzerte weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt.
Ihre persönlichen Beziehungen und Freundschaften zu vielen renommierten Pianistinnen und Pianisten wie etwa Elisabeth Leonskaja, Swjatoslaw Richter, Paul Badura-Skoda, Markus Schirmer und Till Fellner ermöglichten außergewöhnliche Konzerte in der weststeirischen Bezirksstadt.
Legendäre Jugendmusikfeste
Besonders beeindruckend war die Zeit von 1984 bis 2003, als das vom Komponisten Hans Werner Henze gegründete und von Barbara Faulend-Klauser geleitete Jugendmusikfest Deutschlandsberg im Rahmen des steirischen herbstes die Avantgarde in die Weststeiermark brachte. Künstler wie Elfriede Jelinek, Otto M. Zykan, Kurt Schwertsik, Gerd Kühr und Wolfgang Rihm sorgten für große Aufmerksamkeit.
Ihre Verbindungen kamen nicht zuletzt dem 1994 von Faulend-Klauser gegründeten Klavierfrühling zugute, der neben Klavierabenden auch Kammermusik, Lesungen und Liederabende beinhaltet – und ein großes Anliegen der Organisatorin deutlich macht: die Verbindung von arrivierten Künstlern und jungen Talenten.
Viele Ehrungen
Eines ist gewiss: Die Steiermark wäre ohne das Wirken Barbara Faulend-Klausers um vieles ärmer. Gedankt hat sie es ihr mit vielen Ehrungen und Auszeichnungen. Etwa mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Steiermark, dem Ehrenring der Stadt Deutschlandsberg, dem Hanns-Koren-Kulturpreis, dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes, dem Josef-Krainer-Heimatpreis, dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse sowie der Ehrenbürgerschaft der Stadt Deutschlandsberg.
Auch wir von der „Steirerkrone“ gratulieren der Jubilarin von Herzen, möge ihre Liebe zur Musik sie noch lange jung halten.
