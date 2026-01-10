Barbara Faulend-Klauser: Grand Dame wird 100 Jahre

Schon als Pianistin – studiert hat sie an der Musikakademie Wien – feierte sie Erfolge. Quasi nebenbei erarbeitete sie sich die Lehrbefähigung für Blockflöte und unterrichtete an Schulen in Graz und Deutschlandsberg. Dazu übernahm die rührige Musikerin die Leitung des 1972 gegründeten Kulturkreises Deutschlandsberg und machte dessen Konzerte weit über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt.

Ihre persönlichen Beziehungen und Freundschaften zu vielen renommierten Pianistinnen und Pianisten wie etwa Elisabeth Leonskaja, Swjatoslaw Richter, Paul Badura-Skoda, Markus Schirmer und Till Fellner ermöglichten außergewöhnliche Konzerte in der weststeirischen Bezirksstadt.