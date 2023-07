Darum sagten Kurt Russell und Goldie Hawn nie Ja

Beziehungen seien „hart“, räumte Hawn zudem ein. „Sie sind nicht immer leicht. Es gibt jede Menge Hürden, die wir überwinden müssen. Es gibt Dinge, an die wir glauben, Dinge, an die wir nicht glauben. Also glaube ich, dass schlussendlich unabhängig zu bleiben und unabhängig zu denken wichtig ist, damit man an sich selbst glauben kann und auch tatsächlich dieses Gefühl hat.“