Trainer-Legende tadelt

Yamal? „So etwas sollte man sich nicht erlauben“

Fußball International
15.11.2025 07:03
Sorgte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen: Lamine Yamal
Sorgte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen: Lamine Yamal(Bild: AP/Manu Fernandez)

„So etwas sollte man sich nicht erlauben“, hat Javier Clemente in Bezug auf Lamine Yamal deutliche Worte gefunden. Mit seinem Verhalten abseits des Platzes stehe sich der 18-Jährige selbst im Weg, ist die spanische Trainer-Legende überzeugt. 

„Als Spieler ist er sehr gut, aber das Problem ist, dass er sich privat nicht sportlich und korrekt verhält. Das wird nicht lange gut gehen. Das ist klar. So etwas sollte man sich nicht erlauben“, so Clemente beim Radio-Sender „Cadena SER“. 

Javier Clemente
Javier Clemente(Bild: Andreas Tröster)

Aus Spanien-Kader gestrichen
Zweifellos zählt Yamal schon jetzt zu den besten Fußballern der Welt, sorgte in den vergangenen Monaten jedoch immer wieder für negative Schlagzeilen – etwa, als er zu seinem 18. Geburtstag fürs Entertainment kleinwüchsige Personen engagiert hatte, vor dem „Clasico“ öffentlich gegen Real Madrid ausgeteilt hatte, oder nun aufgrund einer unangekündigten Behandlung vom Nationalteam abreisen musste. 

Auch sportlich, ist Clemente überzeugt, werden die Gegner ein Mittel gegen den Shootingstar finden. „Er zeigt brillante Leistungen, aber die Gegner kennen seine Spielweise bereits. Sie wissen, dass er einer dieser Spieler ist, die man nicht einfach spielen lassen darf. Er wird sehr speziell gedeckt und überwacht werden. Es wird nicht so spektakulär auftreten wie bisher“, so der ehemalige Spanien-Teamchef.

