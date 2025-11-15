Yamal? „So etwas sollte man sich nicht erlauben“

„So etwas sollte man sich nicht erlauben“, hat Javier Clemente in Bezug auf Lamine Yamal deutliche Worte gefunden. Mit seinem Verhalten abseits des Platzes stehe sich der 18-Jährige selbst im Weg, ist die spanische Trainer-Legende überzeugt.
„Als Spieler ist er sehr gut, aber das Problem ist, dass er sich privat nicht sportlich und korrekt verhält. Das wird nicht lange gut gehen. Das ist klar. So etwas sollte man sich nicht erlauben“, so Clemente beim Radio-Sender „Cadena SER“.
Aus Spanien-Kader gestrichen
Zweifellos zählt Yamal schon jetzt zu den besten Fußballern der Welt, sorgte in den vergangenen Monaten jedoch immer wieder für negative Schlagzeilen – etwa, als er zu seinem 18. Geburtstag fürs Entertainment kleinwüchsige Personen engagiert hatte, vor dem „Clasico“ öffentlich gegen Real Madrid ausgeteilt hatte, oder nun aufgrund einer unangekündigten Behandlung vom Nationalteam abreisen musste.
Auch sportlich, ist Clemente überzeugt, werden die Gegner ein Mittel gegen den Shootingstar finden. „Er zeigt brillante Leistungen, aber die Gegner kennen seine Spielweise bereits. Sie wissen, dass er einer dieser Spieler ist, die man nicht einfach spielen lassen darf. Er wird sehr speziell gedeckt und überwacht werden. Es wird nicht so spektakulär auftreten wie bisher“, so der ehemalige Spanien-Teamchef.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.