Yamal? „So etwas sollte man sich nicht erlauben“

Auch sportlich, ist Clemente überzeugt, werden die Gegner ein Mittel gegen den Shootingstar finden. „Er zeigt brillante Leistungen, aber die Gegner kennen seine Spielweise bereits. Sie wissen, dass er einer dieser Spieler ist, die man nicht einfach spielen lassen darf. Er wird sehr speziell gedeckt und überwacht werden. Es wird nicht so spektakulär auftreten wie bisher“, so der ehemalige Spanien-Teamchef.