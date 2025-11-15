Auto nach Crash und „Abflug“ regelrecht zerlegt

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Samstag in Osttirol: Ein 30-jähriger Einheimischer touchierte mit seinem Auto eine Verkehrsinsel, woraufhin der Pkw regelrecht abhob, über ein Feld flog, letztlich auf einem Parkplatz aufschlug und zum Stillstand kam. Beim Unfall wurde der Wagen nahezu in seine Einzelteile zerlegt – Motorblock und Batterie wurden herausgerissen.