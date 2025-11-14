Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kritisieren und kassieren: Die Wut ist riesengroß

Kolumnen
14.11.2025 09:00
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Rückblende. Am vergangenen Sonntag trafen sich alle neun Wirtschaftskammer-Präsidentinnen und Präsidenten in Wien zu einer Krisensitzung. Sie endete damit, dass dem schwer angeschlagenen WKO-Boss und Multifunktionär Harald Mahrer das Vertrauen ausgesprochen wurde.

Das war angesichts der Turbulenzen, in die Mahrer die Kammer und auch die ÖVP mit dem avisierten Gehaltsplus von 4,2 Prozent gebracht hatte, schon bemerkenswert. Übrigens war nicht Mahrers Kommunikation darüber verheerend, sondern das mangelnde Gespür. Das ließen auch die Länderchefs vermissen, die ja zuvor alles mitbeschlossen hatten.

Am Mittwoch preschten Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Thomas Stelzer (OÖ) vor und legten Mahrer, der seine Funktion bei der Oesterreichischen Nationalbank zurückgelegt hatte, auch seinen Rückzug aus der Wirtschaftskammer nahe.

Lesen Sie auch:
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
„Krone“-Kommentar
Alternativlos – nicht nur der Rücktritt Mahrers
13.11.2025
„Krone“-Kommentar
Die Kammer-Krise ist auch eine Chance
14.11.2025
Wie es nun weitergeht
Der Machtkampf um Harald Mahrers Nachfolge
13.11.2025

Und siehe da, gleich drei von neun WKO-Chefs bzw. Chefinnen rückten ebenfalls aus zu Mahrers Demontage: Barbara Thaler (Tirol), Doris Hummer (OÖ) und Wolfgang Ecker (NÖ). Nur zur Erinnerung: Thalers Gage beträgt 10.400 Euro (49 Prozent plus), Hummer kommt auf rund 9800 Euro, Ecker ist mit über 14.000 Euro überhaupt Bestverdiener, auch wenn er seine Erhöhung kurzfristig ausgesetzt hat. Kritisieren und kassieren.

Die Wut der Mitglieder ist zu Recht riesengroß. Nur den obersten Präsidenten auszutauschen, das wird sich für die zerstrittene Wirtschaftskammer nicht ausgehen.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kritisieren und kassieren: Die Wut ist riesengroß
„Krone“-Kommentar
Eine Erbschaftssteuer von 50 Prozent
„Krone“-Kommentar
Die Kammer-Krise ist auch eine Chance
„Krone“-Kommentar
Alternativlos – nicht nur der Rücktritt Mahrers
„Krone“-Kommentar
Harald Mahrer muss wissen, was jetzt zu tun ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf