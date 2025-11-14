Kritisieren und kassieren: Die Wut ist riesengroß

Rückblende. Am vergangenen Sonntag trafen sich alle neun Wirtschaftskammer-Präsidentinnen und Präsidenten in Wien zu einer Krisensitzung. Sie endete damit, dass dem schwer angeschlagenen WKO-Boss und Multifunktionär Harald Mahrer das Vertrauen ausgesprochen wurde.
Das war angesichts der Turbulenzen, in die Mahrer die Kammer und auch die ÖVP mit dem avisierten Gehaltsplus von 4,2 Prozent gebracht hatte, schon bemerkenswert. Übrigens war nicht Mahrers Kommunikation darüber verheerend, sondern das mangelnde Gespür. Das ließen auch die Länderchefs vermissen, die ja zuvor alles mitbeschlossen hatten.
Am Mittwoch preschten Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Thomas Stelzer (OÖ) vor und legten Mahrer, der seine Funktion bei der Oesterreichischen Nationalbank zurückgelegt hatte, auch seinen Rückzug aus der Wirtschaftskammer nahe.
Und siehe da, gleich drei von neun WKO-Chefs bzw. Chefinnen rückten ebenfalls aus zu Mahrers Demontage: Barbara Thaler (Tirol), Doris Hummer (OÖ) und Wolfgang Ecker (NÖ). Nur zur Erinnerung: Thalers Gage beträgt 10.400 Euro (49 Prozent plus), Hummer kommt auf rund 9800 Euro, Ecker ist mit über 14.000 Euro überhaupt Bestverdiener, auch wenn er seine Erhöhung kurzfristig ausgesetzt hat. Kritisieren und kassieren.
Die Wut der Mitglieder ist zu Recht riesengroß. Nur den obersten Präsidenten auszutauschen, das wird sich für die zerstrittene Wirtschaftskammer nicht ausgehen.
