Kritisieren und kassieren: Die Wut ist riesengroß

Das war angesichts der Turbulenzen, in die Mahrer die Kammer und auch die ÖVP mit dem avisierten Gehaltsplus von 4,2 Prozent gebracht hatte, schon bemerkenswert. Übrigens war nicht Mahrers Kommunikation darüber verheerend, sondern das mangelnde Gespür. Das ließen auch die Länderchefs vermissen, die ja zuvor alles mitbeschlossen hatten.