Wenn Studenten plötzlich an Schulen unterrichten

Was in anderen Berufen nur in Ausnahmefällen bewilligt wird, ist im Lehrberuf derzeit die Regel. Unzählige Studierende unterrichten an Österreichs Schulen, vor allem in Wien. Damit sind keinesfalls Lehrer gemeint, die ihre Masterarbeit noch nicht fertig geschrieben haben. Sondern Bachelor-Studenten, die gerade einmal im dritten Semester sind. Nach dem Unterricht hetzen sie deshalb schnell wieder an die Universität oder Pädagogische Hochschule.