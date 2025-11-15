Portugals Presse: „Cristiano sollte sich schämen“

„Das Schlimmste war die Reaktion“

Ein Auftritt, den man Ronaldo nicht einmal in seiner Heimat verzeihen will. In seinem Artikel für „A Bola“ schrieb Redakteur Hugo Vasconcelos etwa: „Was der portugiesische Kapitän getan hat, war bedauerlich. Und das nicht nur wegen seiner Aggressivität, denn in einem Moment der Frustration die Beherrschung zu verlieren, das kann passieren, auch wenn es nicht passieren sollte. Das Schlimmste war die Reaktion, diese ganze Farce: vom Weinen, als würde der Ire, der den Ellbogenstoß abbekommen hatte, nur so tun, über die Kopfbewegungen, als würde er nicht verstehen, was vor sich ging, bis hin zum Applaus für das Publikum, als wäre nicht er selbst schuld an seinem Platzverweis, sondern die Zuschauer.“