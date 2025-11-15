Parkplatzabzocker beißt bei Vöslauerin auf Granit

Auch Herr aus Sooß verweigert die Zahlung

Und auch Herr G. aus Sooß bekam eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 395 Euro derselben Anwaltskanzlei. Seine Frau machte im August 2024 kurz Halt, um ihre Kinder vom Bad abzuholen. Auch er antwortete, er werde nicht bezahlen und dachte, damit sei die Sache erledigt. Doch weit gefehlt. Denn Mitte Oktober 2025 flatterte ihm plötzlich eine Forderung einer einschlägig berüchtigten Wiener Firma ins Haus. Diese hat die Forderungen durch Zession in Bausch und Bogen aufgekauft und versucht nun, mit geringerer Summe Geld von bereits zuvor mit Zahlungsaufforderungen konfrontierten Bürgern einzutreiben. „Mit 130 Euro jetzt ein richtiges Schnäppchen“, scherzt Herr G. Zwei Wochen später die „Letzte Mahnung“ – jetzt mit einem Betrag von 205 Euro. Auch diese werde Herr G. ignorieren und notfalls mit einem Anwalt dagegen vorgehen.