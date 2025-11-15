„Es wird beschrieben, wie man mich vergewaltigt“

„Möchte den Hass nicht gewinnen lassen“

Vor allem nach Spielen wisse die Nummer 40 der Weltrangliste mittlerweile genau, was sie erwartet. Vor allem Leute, die Sportwetten abgegeben haben, sind – vor allem im Tennis - oft der Meinung, sich bei den Spielerinnen melden zu müssen. So auch bei Lys, die sich jedoch nicht so einfach geschlagen geben will und auch nicht vorhat, ihren Account zu löschen. „Ich möchte den Hass nicht gewinnen lassen. Je mehr wir Spielerinnen darüber reden, umso größer wird der Handlungsdruck“, so die Deutsche.