„Es wird beschrieben, wie man mich vergewaltigt“

„Es wird detailliert beschrieben, wie man mich vergewaltigt. Wie man meine Mutter vergewaltigt. Und wie man meine Familie umbringt“, schilderte Eva Lys im Interview mit der „Zeit“ Ausschnitte der schrecklichen Hass-Nachrichten, die sie regelmäßig bekommt. Seit sie 16 Jahre alt als ist, wird der deutschen Tennis-Spieler auf Instagram und Co. gedroht.
„Manche haben sich die Adressen von Hotels und sogar die Zimmernummern besorgt. Die waren offenbar besessen von mir. Das hat jegliche Grenze überschritten“, offenbarte Lys, bereits mehrmals Opfer von Stalkern geworden zu sein. Aber auch Hass-Nachrichten erhalte die 23-Jährige zahlreiche. „Ich habe alles gelesen, was man Schlimmes über sich und seine Familie lesen kann. Es macht was mit mir, aber ich muss lernen, damit umzugehen. Es ist der Alltag. Leider.“
Zwar setzt sich die Women’s Tennis Association (WTA) dafür ein, ihre Spielerinnen zu schützen, im Netz sei das jedoch kaum möglich.
„Möchte den Hass nicht gewinnen lassen“
Vor allem nach Spielen wisse die Nummer 40 der Weltrangliste mittlerweile genau, was sie erwartet. Vor allem Leute, die Sportwetten abgegeben haben, sind – vor allem im Tennis - oft der Meinung, sich bei den Spielerinnen melden zu müssen. So auch bei Lys, die sich jedoch nicht so einfach geschlagen geben will und auch nicht vorhat, ihren Account zu löschen. „Ich möchte den Hass nicht gewinnen lassen. Je mehr wir Spielerinnen darüber reden, umso größer wird der Handlungsdruck“, so die Deutsche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.