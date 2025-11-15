Handballer warten seit 2444 Tagen auf einen Sieg

Steirisches Handball-Derby in der HLA! Die HSG Lipizzanerheimat trifft am Samstag (19, Sporthalle Köflach) auf die BT Füchse aus Bruck-Trofaiach. Pikant: Die Weststeirer haben seit sechseinhalb Jahre nicht mehr gegen die Obersteirer gewonnen. Für HSG-Trainer Risto Arnaudovski ist das Extra-Motivation.
Wissen Sie noch, was sie genau vor 2444 Tagen gemacht haben, wo sie waren? Wohl kaum. Wir schreiben den 8. März 2019. Für die Handballer von Bärnbach/Köflach war es – aus heutiger Sicht betrachtet – ein denkwürdiger Tag. Es war das letzte Mal, dass Brucks Handballer geschlagen wurden. Ein 29:26 – in der zweiten Liga.
