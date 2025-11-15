Handballer warten seit 2444 Tagen auf einen Sieg

Wissen Sie noch, was sie genau vor 2444 Tagen gemacht haben, wo sie waren? Wohl kaum. Wir schreiben den 8. März 2019. Für die Handballer von Bärnbach/Köflach war es – aus heutiger Sicht betrachtet – ein denkwürdiger Tag. Es war das letzte Mal, dass Brucks Handballer geschlagen wurden. Ein 29:26 – in der zweiten Liga.