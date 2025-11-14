Weihnachtsfeier: So vermeiden Sie Fettnäpfchen

Die einen lieben sie, die anderen hassen die Firmenweihnachtsfeier. Und sie wirft auch manche Fragen auf: Muss ich hingehen? Wie verhalte ich mich richtig? Sind wir am Ende des Abends alle gute Freunde? Und wie steht es um den Alkoholkonsum? Damit die Weihnachtsfeier nicht zur Peinlichkeit wird, gibt’s hier einige Tipps.