Wie ein Gansl zu Martini oder Weihnachten gelingt

Der perfekte Gänsebraten vom Haubenkoch

Michael Graf hat schon viele, viele Gänse gebraten. Er weiß auch, wie man zu Hause einen saftigen Braten zusammen bringt. „Hier in meiner Gastroküche brate ich die Gänse 11 Stunden bei 85 Grad“, erklärt er. Für zu Hause rät er 120 Grad (Umluft) und sechs Stunden, wenn einem 11 Stunden etwas übertrieben erscheinen. Danach aus dem Rohr nehmen, kalt werden lassen und erst danach portionieren. „Dann schauen wie dick das Fleisch ist und genau so hoch Flüssigkeit angießen. Sprich den Saft und das Ganslfett. So bleibt die Haut knusprig und das Fleisch ist saftig. Dann bei etwa 150 Grad wieder aufwärmen und servieren.“ Gewürzt werden seine Gänse nur mit Salz und Pfeffer. In den Braten reibt er noch ein wenig Majoran. „Allerdings wirklich nur drinnen. Auf der Außenseite verbrennt er nämlich recht schnell.“