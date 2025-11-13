Auf Gut Aiderbichl startet der Weihnachtszauber

Seine Bauernkrapfen sollte man am Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf bloß gut im Auge behalten! Denn der eine oder andere Vierbeiner gesellt sich gerne zum vorweihnachtlichen Treiben dazu und hofft neben Streicheleinheiten auch auf einen kurzen Moment der Unachtsamkeit.
Täglich von 9 bis 18 Uhr hat der Weihnachtszauber am Gelände von Gut Aiderbichl ab Freitag bis 6. Jänner wieder geöffnet.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten laden die weihnachtlich geschmückten Stände mit Accessoires und Geschenkideen zum Bummeln ein.
Tägliche Pony-Striegel-Einheiten, Besuche im Katzenwohnzimmer und das Junior-Tierpfleger-Programm sorgen vor allem bei kleinen Besuchern für Unterhaltung.
