Christbaum endlich in der Altstadt angekommen

Eigentlich hätte der Christbaum schon am Montag am Residenzplatz aufgestellt sein sollen. Nach mehreren Rückschlägen beim Abtransport aus Puch, hat sich die Anlieferung für den Salzburger Christlkindlmarkt verzögert. Seit Dienstag steht der 20 Meter hohe Baum endlich – mit leichten Beschädigungen durch den Transport.
Die Zufahrt durch die engen Straßen gestaltete sich am Montag zunächst schwieriger als gedacht, der tonnenschwere Kran benötigte dann noch zusätzliche Gegengewichte, weil der 20 Meter hohe Baum schwerer war als erwartet.
Und dann kam es auf dem Weg nach Salzburg Stadt am Montagabend auch noch zu einem technischen Gebrechen am Anhänger. Am Ende ist es dennoch gut und der Baum hat Dienstagmittag sein Ziel erreicht.
