Christbaum endlich in der Altstadt angekommen

Eigentlich hätte der Christbaum schon am Montag am Residenzplatz aufgestellt sein sollen. Nach mehreren Rückschlägen beim Abtransport aus Puch, hat sich die Anlieferung für den Salzburger Christlkindlmarkt verzögert. Seit Dienstag steht der 20 Meter hohe Baum endlich – mit leichten Beschädigungen durch den Transport.