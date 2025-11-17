Leidenschaft, Zeit und Einsatz für das Ehrenamt

Martin Hinteregger

Er war jahrelang Obmann des Denkmalpflegevereines Bad Kleinkirchheim und zeigte vor allem großes Engagement für den Erhalt historischer Bausubstanz in St. Oswald. Er zeichnet verantwortlich für den Bau von regionalen Zaunformen, für den Aufbau eines historischen Kalkofens, für die Sanierung des historischen Bauernhofes vulgo Gatterer.

Michael Aichholzer

Er ist Geschäftsführer des Kärntner Bildungswerkes, das sich für Erwachsenenbildung und Regionalentwicklung, Kulturdokumentation und Brauchleben einsetzt.