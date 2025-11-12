Kaufhausdetektiv mit Schere attackiert: Gefängnis

Auf frischer Tat ertappt

Der Tatvorwurf betrifft einen Vorfall vom 15. Mai im „Media Markt“ im Dornbirner Messepark. Dort entnahm der Angeklagte einen USB-Adapter aus der Verpackung und steckte ihn in seine Jackentasche. Beim Versuch, unbemerkt an der Kassa vorbeizugehen, wurde er vom Hausdetektiv gestellt, der die Tat per Überwachungskamera beobachtet hatte. Im Büro des Detektivs zeigte sich der Deutsche zunächst ruhig, bis er plötzlich eine auf dem Schreibtisch liegende Schere ergriff, sie dem Detektiv an die Brust hielt und drohte: „Ich steche dich ab, wenn du mich nicht gehen lässt!“ Daraufhin flüchtete der Täter mit dem Diebesgut.