Rechnungsabschluss um 54 Mio. besser als geplant

Sparen und hoffen

Letztlich soll das vergangene Budgetjahr auch als Blaupause für den künftigen Konsolidierungskurs dienen. Soll meinen: Mit einem Mix aus weiteren Einsparungen und gesteigerten Einnahmen aufgrund einer hoffentlich anspringenden Konjunktur will die Landesregierung den Haushalt wieder ins Lot bringen. In puncto Wirtschaftswachstum sieht Wallner die Talsohle durchschritten, angesichts der Länge der Rezession habe sich der Standort Vorarlberg gut gehalten. Nun müsse alles getan werden, um die Wirtschaft anzukurbeln und um wettbewerbsfähig zu bleiben, oder – in manchen Bereichen – wieder zu werden. Dazu sei in Politik und Verwaltung „ein höheres Tempo bei Entscheidungen“ notwendig, ebenso brauche es verlässliche Verfahren und Innovationskraft. Zum Plan, den Standort voranzubringen, gehörten auch die Konzentration auf die Fachkräfteausbildung sowie der Ausbau der Forschung. „Wir werden die Agenda systematisch abarbeiten“, verspricht Wallner.