Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kilometerlanger Stau

Unfall sorgt für Chaos auf der Rheintalautobahn

Vorarlberg
24.01.2026 13:05
Nach dem Unfall gab es lange kein Weiterkommen mehr.
Nach dem Unfall gab es lange kein Weiterkommen mehr.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Samstagvormittag hat sich auf der Rheintalautobahn ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Personen kamen zwar nicht zu Schaden, die Folgen für den Verkehr waren allerdings massiv.

0 Kommentare

Zugetragen hat sich der Crash gegen 10.30 Uhr im Bereich der Auffahrt Lauterach auf der Fahrbahn in Richtung Deutschland. Zum Unfallhergang selbst liegen zwar noch keine detaillierten Angaben vor, laut ersten Informationen sollen sich aber keine Personen verletzt haben.

Zwei Pkw wurden beschädigt.
Zwei Pkw wurden beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)

Rückstau bis Dornbirn Nord
Aufgrund des starken Reiseverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Rückstau reichte bis zur Anschlussstelle Dornbirn Nord. Erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten normalisierte sich der Verkehrsfluss wieder langsam. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 3°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 5°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 4°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
115.973 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
94.759 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Ski Alpin
Schwerer Sturz überschattet Training in Kitzbühel
93.933 mal gelesen
Ken Caillot stürzte in Kitzbühel schwer.
Mehr Vorarlberg
Kilometerlanger Stau
Unfall sorgt für Chaos auf der Rheintalautobahn
Land Vorarlberg spart
Rechnungsabschluss um 54 Mio. besser als geplant
In den USA
ÖLV-Talent pulverisiert den nächsten Laufrekord
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Roman „1984“: Einst Fiktion, nun düstere Realität
Bei VLV-Titelkämpfen
Leichtathletik-Superstar ist in Dornbirn am Start
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf