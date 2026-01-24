Unfall sorgt für Chaos auf der Rheintalautobahn
Kilometerlanger Stau
Am Samstagvormittag hat sich auf der Rheintalautobahn ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Personen kamen zwar nicht zu Schaden, die Folgen für den Verkehr waren allerdings massiv.
Zugetragen hat sich der Crash gegen 10.30 Uhr im Bereich der Auffahrt Lauterach auf der Fahrbahn in Richtung Deutschland. Zum Unfallhergang selbst liegen zwar noch keine detaillierten Angaben vor, laut ersten Informationen sollen sich aber keine Personen verletzt haben.
Rückstau bis Dornbirn Nord
Aufgrund des starken Reiseverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Rückstau reichte bis zur Anschlussstelle Dornbirn Nord. Erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten normalisierte sich der Verkehrsfluss wieder langsam.
