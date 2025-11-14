Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Cup gefordert

Der Cup als schnellste Chance auf einen Titel

Salzburg
14.11.2025 13:00
Salzburgs Frauen spielten zuletzt 0:0 gegen den LASK.
Salzburgs Frauen spielten zuletzt 0:0 gegen den LASK.(Bild: Christian Bruna - FC Red Bull Salzburg Women)

Salzburg bekommt es in der zweiten Runde des ÖFB Frauen Cups mit Zweitligist Wacker Innsbruck zu tun. Die Form bei den Salzburgerinnen stimmt. Aber Trainer Dusan Pavlovic warnt: „Wir wissen, dass Cup-Spiele immer eigene Gesetze haben.“

0 Kommentare

Die Frauen von Red Bull Salzburg surfen derzeit auf der Erfolgswelle. Aus den vergangenen fünf Spielen holten sie 13 von 15 möglichen Punkten. Vergangenen Freitag trennte man sich daheim gegen den LASK torlos.

Diesen Freitag pausiert die Bundesliga, geht es mit der zweiten Runde des ÖFB Frauen Cups weiter. Nach dem 8:0 bei Alberschwende geht es für Salzburg zu Wacker Innsbruck (19.30). Die Tirolerinnen sind in der 2. Frauen Bundesliga (FC Pinzgau ist Dritter) nach der Herbstsaison auf dem fünften Platz.

Lesen Sie auch:
Salzburg und der LASK trennten sich torlos.
Gegen den LASK
Nullnummer stoppt Serie der Salzburg Frauen
07.11.2025
In Liga zwei
Liefering feiert Torfestival gegen Kapfenberg
07.11.2025
Bullen-Noten
Salzburgs Bollwerk war in Graz kaum zu knacken
09.11.2025
Viel Lob nach Wechsel
ÖFB-Legionär sorgt für Furore: „Es ist überragend“
12.11.2025

In der Vorsaison im Halbfinale gestanden
Salzburg ist als Bundesliga-Vierter selbstverständlich klarer Favorit, doch Trainer Dusan Pavlovic warnt: „Wir wissen, dass Cup-Spiele immer eigene Gesetze haben. Für uns geht es darum, den Gegner ernst zu nehmen und unser Spiel mit voller Konzentration und Intensität durchzuziehen.“ Mittelfeldspielerin Sara Grabovac nimmt die Favoritenrolle an: „Wir unterschätzen den Gegner nicht, aber wir wissen natürlich um unsere Stärken.“

Dann soll es ins Viertelfinale gehen. In der Vorsaison – noch als FC Bergheim – erreichten Lucia Orkic und Co. sogar das Halbfinale, wo dann Austria Wien aber eine Nummer zu groß war. Dass man im Cup sehr schnell sehr weit kommen kann, weiß auch der Coach. „Der Cup ist ein eigener Wettbewerb mit großen Chancen, und wir wollen diesen Weg so lange wie möglich gehen.“

Sara Grabovac.
Sara Grabovac.(Bild: Michael Meindl - FC Red Bull Salzburg Women)

Auch Bürmoos ist im Einsatz
Neben Red Bull Salzburg kämpft auch die SG Geretsberg/Bürmoos um das Cup-Viertelfinale. Für das Zweitliga-Team wird es gegen Bundesligist BW Linz/Kleinmünchen eine Herausforderung, aber nicht unmöglich. Denn die Oberösterreicherinnen hinken in der Tabelle hinterher, sind nur Vorletzter. Zudem können die Bürmooserinnen am Sonntag (14) auf den Heimvorteil auf der eigenen Anlage im Flachgau bauen.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf