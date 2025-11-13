Wut, Klima und digitale Träume der Generation Z

Es findet in Wels statt, die Standorte sind das Medien Kultur Haus, das Programmkino und der Alte Schlachthof. Heuer werden 76 Kurzfilme aus 34 Ländern und sechs Kontinenten gezeigt. Egal, ob Smartphone-Clip oder cineastisches Meisterwerk, sie wurden von FilmemacherInnen zwischen 13 und 27 Jahren gedreht – die Vielfalt sprengt die Grenzen des Gewohnten.