Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Youki-Festival in Wels

Wut, Klima und digitale Träume der Generation Z

Oberösterreich
13.11.2025 16:30
Einer der Wettbewerbsfilme: „Cherry on the Top“ von Laura Reis – ein experimenteller rosa ...
Einer der Wettbewerbsfilme: „Cherry on the Top“ von Laura Reis – ein experimenteller rosa Horror-Kurzfilm über Konsum und Zugehörigkeit.(Bild: Cherry on the Top, Laura Reis)

Es ist ein Erfolgsformat: Das internationale „Jugend Medien Festival Youki“ verwandelt von 18. bis 22. November die Stadt Wels in ein Kreativlabor. Gezeigt werden Kurzfilme aus vielen Ländern. Alles, was die Generation Z bewegt, flimmert über die Leinwand: Liebe, Wut, Klima, Identität, digitale Träume. Es gibt aber auch Workshops und Party.

0 Kommentare

„Wir erwarten heuer über 20 Schulklassen und insgesamt 2000 BesucherInnen und Besucher“, sagt Sophia Hochedlinger von Festival Youki.

Es findet in Wels statt, die Standorte sind das Medien Kultur Haus, das Programmkino und der Alte Schlachthof. Heuer werden 76 Kurzfilme aus 34 Ländern und sechs Kontinenten gezeigt. Egal, ob Smartphone-Clip oder cineastisches Meisterwerk, sie wurden von FilmemacherInnen zwischen 13 und 27 Jahren gedreht – die Vielfalt sprengt die Grenzen des Gewohnten.

Youki bietet einen Einstieg in die Kinowelt und ins Filmemachen
Youki bietet einen Einstieg in die Kinowelt und ins Filmemachen(Bild: Magdalena Chan)
Lesen Sie auch:
Die Singer-Songwriterin Sodl – eine gebürtige Oberösterreicherin – begeistert mit Folk-Rock
Starkes Debütalbum
Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“
28.10.2025
St. Barbara Friedhof
72 Stunden: Graffiti im Dienst der Erinnerungen
01.11.2025
Erstes Solo-Album
Florian Ritt: „Es geht ums Loslassen – und um Mut“
15.10.2025

Doch Youki ist aber mehr als Kino
Es gibt auch Workshops für Animation, Sound und Pitching, aber auch Speed-Dating mit Filmschaffenden, Talks und Party. Bei der Award Ceremony am 22. November werden die besten Nachwuchsfilme gekrönt.

Wer bei der Youki dabei sein will: Es gibt noch freie Plätze in den Kurzfilmprogrammen im Programmkino Wels, man kann sich noch als Schulklasse für den Analogfilmworkshop anmelden oder einfach im Festivalzentrum vorbeischauen.


Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
107.844 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
85.720 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.412 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
877 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Youki-Festival in Wels
Wut, Klima und digitale Träume der Generation Z
Eventtipps in OÖ
Tarzan, Tortenkunst und Tradition am Wochenende
Musiktheater Linz
Musical über Terror 9/11: Aus Angst wird Hoffnung
Einer biss sogar zu
Spaziergänger von zwei Hunden angefallen
Krone Plus Logo
Ex-Schiri zu Skandal
„Nur Referees hatten im TOTO einen Dreizehner“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf