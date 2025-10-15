Florian Ritt: „Es geht ums Loslassen – und um Mut“

Was erzählen Sie als Frinc in Ihren Songs?

Die Themen sind autobiografisch, es geht um Dinge, die ich bei folkshilfe nicht beschreibe. Es geht ums Loslassen. Ich reise viel und merke oft: Ich bin an paradiesischen Orten, kann sie aber nicht genießen, weil ich so viel zu tun habe. Ich bin dauernd „gschaftig“. Aber was wäre, wenn man den ganzen Trouble, der einen umgibt, loslässt und den Moment genießt? Man braucht Mut, das zu tun! Es geht auch um Loslassen in Beziehungen, von Glaubenssätzen, von alten Werten.