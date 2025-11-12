Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus

Und dann war da noch die Angst. „Meine Mutter hat gesagt, ich soll in der Nacht mein Zimmer zusperren, nicht, dass mein Bruder kommt und mir die Haare abschneidet oder mich absticht. Ich war oft die ganze Nacht wach, damit er mir nichts antut.“ Die 16-Jährige bekam dann mit, dass ihr Bruder sich eine Pistole besorgen wollte. „Ich hab‘ gefragt, was willst du mit der Waffe machen? Er hat gesagt, das wirst du schon sehen.“ Irgendwann vertraute sich die Schülerin ihrer Lehrerin an, sie schaltete das Jugendamt ein. Auch die Mutter sagt aus: „Er hat zu mir gesagt, er wird uns beide umbringen.“