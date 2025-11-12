Stadttunnel Feldkirch: Teilbaustopp aufgehoben

„Die Aufhebung des Teilbaustopps ist ein starkes Signal und ein wichtiger Schritt für die Mobilitätswende in Feldkirch. Die Bevölkerung hat lange genug auf Fortschritt gewartet. Jetzt müssen die Arbeiten zügig vorangehen, denn jede Verzögerung bedeutet auch zusätzliche Kosten“, betont Rädler. Zugleich ist er nach wie vor verärgert, dass die Arbeiten so lange aufgehalten worden sind: „Für künftige Unterbrechungen aufgrund von geringfügigen Bauänderungen ist eine deutlich raschere Entscheidung von Seiten der Behörden im Sinne der vom Verkehr geplagten Bürgerinnen und Bürger wünschenswert.“