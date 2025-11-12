Vorteilswelt
Rädler erleichtert

Stadttunnel Feldkirch: Teilbaustopp aufgehoben

Vorarlberg
12.11.2025 10:16
Am Stadttunnel Feldkirch kann wieder uneingeschränkt gebaut werden.
Am Stadttunnel Feldkirch kann wieder uneingeschränkt gebaut werden.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Teilbaustopp für den Stadttunnel Feldkirch ist offiziell aufgehoben worden. Damit können die Bauarbeiten fortgesetzt werden, die Freude bei Feldkirchs Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) ist groß.

„Die Aufhebung des Teilbaustopps ist ein starkes Signal und ein wichtiger Schritt für die Mobilitätswende in Feldkirch. Die Bevölkerung hat lange genug auf Fortschritt gewartet. Jetzt müssen die Arbeiten zügig vorangehen, denn jede Verzögerung bedeutet auch zusätzliche Kosten“, betont Rädler. Zugleich ist er nach wie vor verärgert, dass die Arbeiten so lange aufgehalten worden sind: „Für künftige Unterbrechungen aufgrund von geringfügigen Bauänderungen ist eine deutlich raschere Entscheidung von Seiten der Behörden im Sinne der vom Verkehr geplagten Bürgerinnen und Bürger wünschenswert.“

Begleitmaßnahmen werden umgesetzt
Parallel zu den Bauarbeiten am Tunnel laufen die Planungen für die verkehrstechnischen Begleitmaßnahmen, darunter Temporeduktionen und Lenkungssysteme in den betroffenen Ortsteilen. Ein wesentliches Element bildet dabei die Verkehrsberuhigung in diesen Bereichen, die mit der Inbetriebnahme des Stadttunnels wirksam werden und zu einer spürbaren Entlastung führen soll.

Öffentlicher Verkehr wird ausgebaut
Generell wird derzeit in der Montfortstadt eifrig gebaut, dieser Tage erfolgt auch der Baustart für die neue ÖBB-Haltestelle in Tosters. Zudem kommt ab Mitte Dezember ein neuer Öffi-Fahrplan zur Anwendung – mit den Fahrplanumstellungen verbessert sich die Verbindung von Ruggell nach Feldkirch spürbar. Auch die Stadtteile Nofels und Gisingen werden dadurch stärker an das städtische Busnetz angebunden. 

