Aua! Verletzte Natter und Campbell mussten passen

„Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so genau, was passiert ist“, verrät die 20-Jährige der „Krone“. „Ich habe mir ohne Fremdeinwirkung eine Zerrung des Innenbands im linken Knie zugezogen.“ Heißt: Die Bregenzerwälderin fehlte den Kraichgauerinnen darum nicht nur beim 2:1-Sieg über den SC Freiburg, sondern musste auch am vergangenen Samstag bei der bitteren 0:1-Auswärtsniederlage beim 1. FC Köln passen.