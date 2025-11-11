Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche Bundesliga

Aua! Verletzte Natter und Campbell mussten passen

Vorarlberg
11.11.2025 14:55
In Hoffenheim hofft man darauf, dass Linda Natter (l.) schon bald wieder einsatzbereit ist.
In Hoffenheim hofft man darauf, dass Linda Natter (l.) schon bald wieder einsatzbereit ist.(Bild: zVg)

Es passierte bereits an Allerheiligen: Bei ihrem erst zweiten Startelfeinsatz für die TSG Hoffenheim in der deutschen Bundesliga musste die Mellauerin Linda Natter bereits nach 17 Minuten verletzt ausgetauscht werden. Doch was war geschehen?

0 Kommentare

„Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so genau, was passiert ist“, verrät die 20-Jährige der „Krone“. „Ich habe mir ohne Fremdeinwirkung eine Zerrung des Innenbands im linken Knie zugezogen.“ Heißt: Die Bregenzerwälderin fehlte den Kraichgauerinnen darum nicht nur beim 2:1-Sieg über den SC Freiburg, sondern musste auch am vergangenen Samstag bei der bitteren 0:1-Auswärtsniederlage beim 1. FC Köln passen.

Lesen Sie auch:
Der Jubel in Hoffenheim und bei Linda Natter (l.) waren nach dem 3:0-Sieg riesengroß.
Natters Premierentor
ÖFB-Stürmerin trifft für Sensations-Tabellenführer
15.09.2025
Natter & Roduner
Transferkarussel dreht sich für die Ländle-Girls
29.05.2025
Die Hintergründe
ÖFB-Stürmerin spricht über den Wechsel zur Vienna
30.06.2024

Comeback gegen die Bayern?
„Es hat geheißen, dass ich zwei bis drei Wochen pausieren muss. Mal schauen, bis wann sich ein Comeback ausgeht.“ Das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am Samstag wird wohl noch zu früh sein – eine Rückkehr acht Tage später zum Liga-Hit gegen Meister Bayern München scheint da eher realistisch.

Kurzfristiger Ausfall von Campbell
Zuletzt auch nicht zum Einsatz kam ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell. Bei der 0:4-Pleite von Union Berlin bei den Bayern musste die 25-Jährige, die in dieser Saison bei einem Tor und drei Assists hält, laut Vereinsangaben  kurzfristig passen.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
3° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Deutsche Bundesliga
Aua! Verletzte Natter und Campbell mussten passen
Nahverkehrsoffensive
Feldkirch erhält drei neue Bahnhaltestellen
Lösung mit Köpfchen
Ein Feuerwehrbus für die Offene Jugendarbeit
Zurück zum Start
OGH hebt Urteil gegen Bürgermeister Tschann auf
Unfall auf der A14
Auto krachte in Autobahnleitschiene
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf