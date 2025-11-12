Vorarlberger verlangte Nacktfotos von 12-Jähriger

Laut Urteil forderte der Angeklagte das Mädchen, das er nur aus den Chats kannte, mehrfach auf, ihm Bilder ihres Intimbereichs zu schicken. Obwohl das Kind dem Mann zweimal mitteilte, dass es erst zwölf Jahre alt sei, nahm dieser nach Ansicht des Gerichts billigend in Kauf, dass sie minderjährig war. Die Verteidigung argumentierte indes, ihr Mandant habe nicht geglaubt, dass das Mädchen so jung sei. Aufgrund ihrer Ausdrucksweise sei er von einem Alter zwischen 14 und 17 Jahren ausgegangen. Aus diesem Grund beantragte die Rechtsvertretung einen Freispruch vom Hauptvorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs.