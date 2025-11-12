Volksschule Leopold soll temporär erweitert werden

Budgetmittel müssen erst freigegeben werden

Voraussetzung für die Umsetzung sind allerdings ausreichende finanzielle Mittel. Für die Errichtung sind Gesamtkosten von 1,032 Millionen Euro veranschlagt, rund ein Viertel davon ist durch eine Landesförderung gedeckt. Das Dornbirner Stadtbudget für das kommende Jahr wird im Dezember beschlossen, erst dann kann das Projekt in trockene Tücher gelegt werden. Der Weg dafür ist jedenfalls bereitet, in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung wurde bereits der Baubeschluss gefasst.