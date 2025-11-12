Spielerinnen gefilmt: Staatsanwaltschaft ermittelt

Verein: „Keine Hinweise auf Fehlverhalten vorgelegen“

Der Vorstand des SCR Altach hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe mitgeteilt, dass der Verdächtige bereits nicht mehr für den Bundesligisten tätig gewesen sei, als dieser von den Behörden über die Ermittlungen informiert wurde. „Dem SCR Altach sind zuvor keinerlei Hinweise oder Informationen über dieses Fehlverhalten vorgelegen“, hieß es damals in einer diesbezüglichen Presseaussendung. Potenziell Betroffenen bot der Klub Unterstützung und psychologische Hilfe sowie gegebenenfalls einen Rechtsbeistand an.