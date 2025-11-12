Sanierung des Bödelesees fast abgeschlossen

Die Stadt Dornbirn führt derzeit Sanierungsmaßnahmen am Bödelesee, der vor 125 Jahren künstlich angelegt worden war, durch. Einerseits soll damit die Löschwasserversorgung sichergestellt werden, anderseits will man den Moorsee auch als wertvolles Ökosystem und Freizeitoase erhalten. Die Arbeiten verlaufen planmäßig und stehen kurz vor dem Abschluss. Rund 2500 Kubikmeter Sedimentmaterial werden bis Mitte November entfernt, anschließend beginnt die langsame Wiederbefüllung des Sees.